استراليا توقع اتفاقا مع أمريكا للحصول على النفط خلال أوقات الطوارئ

سيدني - (د ب ا):

أعلنت استراليا أنها سوف توقع اتفاقا مع الولايات المتحدة الأمريكية هذا الأسبوع بشأن حصولها على النفط الخام من احتياط النفط الاستراتيجي الأمريكي خلال أوقات الطوارئ.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد عن مكتب وزير الطاقة الاسترالي انجوس تايلور القول إن الوزير سوف يوقع الاتفاق خلال زيارته لأمريكا.

وسوف يلتقى تايلور بنظيره الأمريكي دان برويليت بالإضافة لعدد من المسؤولين في قطاع النفط والغاز في تكساس.

ويشار إلى أن استراليا لم تستطع أن تفى بمتطلبها المتعلق بامتلاكها مخزون من النفط لمدة 90 يوما ، وفقا لبيانات الوكالة الدولية للطاقة لعام 2019.