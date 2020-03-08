أول إصابة بفيروس كورونا في العاصمة الأمريكية واشنطن
01:43 ص الأحد 08 مارس 2020
أعلنت السلطات الأمريكية، السبت، تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا في العاصمة الأمريكية واشنطن.
وقالت موريل باوزر، عمدة العاصمة الأمريكية واشنطن، عبر حسابها بموقع تويتر: “في وقت متأخر بعد ظهر هذا أمس السبت، أسفرت الاختبارات في مختبر الصحة العامة في قسم علوم الطب الشرعي في العاصمة عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا”.
الخبر التالى:تقرير: الأرجنتين تسجل أول حالة وفاة بفيروس كورونا
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز
-
687
-
667
-
283
-
265
-
169
-
129
-
104
-
104
-
79
-
75
-
74
-
60
-
59
-
57
إعلان