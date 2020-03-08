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أول إصابة بفيروس كورونا في العاصمة الأمريكية واشنطن

01:43 ص الأحد 08 مارس 2020
أول إصابة بفيروس كورونا في العاصمة الأمريكية واشنطن

أرشيفية

أعلنت السلطات الأمريكية، السبت، تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا في العاصمة الأمريكية واشنطن.

وقالت موريل باوزر، عمدة العاصمة الأمريكية واشنطن، عبر حسابها بموقع تويتر: “في وقت متأخر بعد ظهر هذا أمس السبت، أسفرت الاختبارات في مختبر الصحة العامة في قسم علوم الطب الشرعي في العاصمة عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا”.

واشنطن فيروس كورونا السلطات الأمريكية

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