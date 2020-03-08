أعلنت السلطات الأمريكية، السبت، تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا في العاصمة الأمريكية واشنطن.

وقالت موريل باوزر، عمدة العاصمة الأمريكية واشنطن، عبر حسابها بموقع تويتر: “في وقت متأخر بعد ظهر هذا أمس السبت، أسفرت الاختبارات في مختبر الصحة العامة في قسم علوم الطب الشرعي في العاصمة عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا”.