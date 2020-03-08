مصرع 8 أطفال في حريق هائل بمنزل في الكويت (فيديو)
لقي 8 أطفال مصرعهم في حريق مروع التهم منزل بمنطقة منطقه صباح الأحمد، فيما أنقذت العناية الإلهية خمسة أطفال لنفس الأسرة.
وقالت مصادر أمنية لـ"القبس" الكويتية، أمس السبت، إنه تم نقل الأطفال المصابين إلى مستشفى العدان لتلقي العلاج، وتبين أثتاء الفحص أن إصابتهم خطيرة.
وأوضحت المصادر أن الشكوك تحوم حول الخادمتين عقب هروبهما من المنزل وقت الحريق، مشيرة إلى أنه تم ضبط احداهما وهي إثيوبية الجنسية وإحالتها إلى مكتب التحقيق، ولا تزال الآخرى هاربة.
من جانبها، فتحت وحدة تحقيق الحوادث في "الإطفاء" بالتعاون مع الجهات الآخرى المختصة تحقيقًا موسعًا لكشف ملابسات وأسباب الحريق، حيث كشفت المعاينة الأولية أنه ربما يكون مفتعل.
ونشرت حسابات على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مقاطع فيديو للحريق الذي نشب في المنزل بمنطقة صباح الأحمد.
توفي اليوم في الكويت أبناء سلطان نهار العتيبي وعددهم 8 وأربعة حالتهم مستقرة وذلك بسبب حريق منزلهم اليوم— ضيف الله الصقر (@daif_alsagar) March 7, 2020
تركي سلطان العتيبي 14 سنه
ومنيره 12 سنه ونهار 10 سنه وعبدالرحمن 9 سنه وجوري 7 سنه وهاجر 3 سنه وبندري 2 سنه
ومسلط 8 شهور.
الله يصبرهم والديهم ويربط على قلوبهم يارب pic.twitter.com/1wKII979Ux
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