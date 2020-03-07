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السودان: اشتباه في إصابة شخص بـ"كورونا"

07:34 م السبت 07 مارس 2020
السودان: اشتباه في إصابة شخص بـ"كورونا"

فيروس كورونا

الخرطوم - أ ش أ

أكدت وزارة الصحة السودانية أنه لم تثبت أية حالة اصابة بفيروس كورونا في البلاد، لافتة إلى أن هناك حالة اشتباه، وبشكل مبدئي لا تتطابق أعراضها مع "كورونا".

وأوضحت وزارة الصحة السودانية، في بيان اليوم السبت، أن وزارة الصحة الاتحادية أودعت الحالة المشتبه بها في المركز المتخصص للتعامل مع "كورونا"، وتم أخذ عينة منه، وستعلن عن نتيجة الفحص المعملى لها فور ظهورها.

وأكدت وزارة الصحة السودانية أنها المصدر الوحيد لإعلان أية حالة عن المرض، داعية المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الأخبار غير المؤكدة والشائعات.

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فيروس كورونا السودان وزارة الصحة السودانية

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