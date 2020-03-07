الأحد.. شكري يبدأ جولة إلى 7 دول عربية حاملاً رسائل من السيسي

القاهرة - أ ش أ

يتوجه وزير الخارجية سامح شكري، غدًا الأحد، إلى العاصمة الأردنية عمّان في مُستهل جولة عربية خارجية تشمل كذلك كلاً من السعودية والعراق والكويت وسلطنة عُمان والبحرين والإمارات.

وذكرت وزارة الخارجية أن الوزير شكرى سيقوم خلال الجولة بتسليم رسائل من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى قادة تلك الدول الشقيقة.