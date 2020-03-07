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الأحد.. شكري يبدأ جولة إلى 7 دول عربية حاملاً رسائل من السيسي

06:41 م السبت 07 مارس 2020
الأحد.. شكري يبدأ جولة إلى 7 دول عربية حاملاً رسائل من السيسي

وزير الخارجية سامح شكري

القاهرة - أ ش أ

يتوجه وزير الخارجية سامح شكري، غدًا الأحد، إلى العاصمة الأردنية عمّان في مُستهل جولة عربية خارجية تشمل كذلك كلاً من السعودية والعراق والكويت وسلطنة عُمان والبحرين والإمارات.

وذكرت وزارة الخارجية أن الوزير شكرى سيقوم خلال الجولة بتسليم رسائل من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى قادة تلك الدول الشقيقة.

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سامح شكري السيسي وزارة الخارجية السعودية العراق الكويت

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