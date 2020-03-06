العراق: الإعلان عن تسجيل حالة وفاة ثالثة بسبب كورونا

بغداد - (د ب ا):

أفادت مصادر طبية عراقية مساء اليوم الجمعة عن تسجيل حالة وفاة مصابة بفيروس كورونا في محافظ كربلاء ليرتفع عدد حالات الوفاة إلى 3حالات.

وحسب المصادر الطبية العراقية ، بلغت حالات الاصابة المؤكدة بالفيروس 46 حالة.

وصرح المتحدث باسم وزارة الصحة والبيئة في العراق الدكتور سيف البدر أنه يجري اتخاذ الإجراءات المطلوبة للتعامل حسب اللوائح الصحية الدولية.

وأكد سيف البدر أن "وزارة الصحة والبيئة تنفذ المقررات التي من شأنها منع انتقال الاصابات، وتدعو كافة الجهات المعنية إلى متابعة الإجراءات ومحاسبة المخالفين، كما تؤكد الوزارة على الالتزام بسبل الوقاية الشخصية والعامة منعا لانتقال العدوى".

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت خلية الازمة في العراق تمديد تعطيل الدوام الرسمي في جميع المراحل الدراسية والجامعات لغاية 21 مارس الجاري في اطار إجراءات للحد من انتشار الفيروس.