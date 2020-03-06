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مسلحون يطلقون النار على سياسيين في أفغانستان (فيديو)

08:20 م الجمعة 06 مارس 2020
مسلحون يطلقون النار على سياسيين في أفغانستان (فيديو)

إطلاق النار وقع أثناء كلمة كريم خليلي

وكالات:

نشرت وسائل إعلام أفغانية، مقطع فيديو للحظة إطلاق مسلحون النار على مجموعة من السياسيين الأفغان.

وقالت شبكة "روسيا اليوم"، اليوم الجمعة، إن إطلاق النار وقع أثناء كلمة رئيس مجلس الشورى الأعلى للسلام في أفغانستان، كريم خليلي، خلال حفل أقيم في الذكرى السنوية لوفاة زعيم شيعي أفغاني.

وقتل ما لا يقل عن 29 شخصا وأصيب 61 آخرون في الهجوم على فعالية لإحياء ذكرى وفاة عبد العلي مزاري، زعيم حزب الوحدة، حيث حضرها زعماء سياسيون أفغان من بينهم المرشح الرئاسي عبد الله عبدالله.

ونقلت "طلوع نيوز" عن مصادر قولها إن عبد الله غادر المنطقة من دون أن يصاب بأذى.

إطلاق نار كريم خليلي إيران عبد العلي مزاري أفغانستان

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