مسؤول أوروبي للمهاجرين في تركيا: "الحدود ليست مفتوحة"

زغرب- (د ب أ):

ذكر الممثل السامي لشؤون السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن حدود أوروبا مع تركيا "ليست مفتوحة" وطلب من الصحفيين نشر رسالته حتى تصل للمهاجرين الذين قد يسعون للوصول إلى التكتل بعدما تم ابلاغهم بعكس هذا.

وقال بوريل عقب اجتماع طارئ لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في زغرب بشأن الصراع في سورية وأفعال تركيا ذات الصلة: "لا تذهبوا إلى الحدود. الحدود ليست مفتوحة... تجنبوا التحرك إلى باب مغلق".

وأضاف: "نحن نرفض بشدة وضعا يتدفق فيه المهاجرون إلى حدود أوروبا معتقدين أنه، بناء على قول أحدهم، أن هذه الحدود سوف تُفتح".

ودعا وزراء الخارجية في بيان صدر بعد محادثاتهم، تركيا إلى "التنفيذ الكامل" لاتفاق الهجرة المبرم عام 2016 مع بروكسل، مشيرين إلى أنه يسفر عن "نتائج ملموسة بما في ذلك دعم جهود تركيا الكبيرة في استضافة المهاجرين واللاجئين".

كانت تركيا قد اعلنت مؤخرا أنها لن توقف بعد الآن المهاجرين الذين يحاولون التوجه إلى أوروبا، عبر حدودها،كوسيلة ضغط على دول الاتحاد الأوروبي التي لا تزال تحت وطأة أزمة الهجرة التي شهدتها في صيف 2015 وذلك لدفعه لدعم موقف انقرة في الصراع في سوريا.