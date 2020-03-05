صحيفة: إثيوبيا تستدعي سفراءها في 8 دول بينها مصر والسودان

وكالات:

قالت صحيفة أديس ستاندرد الإثيوبية، اليوم الخميس، إن إثيوبيا استدعت سفراءها في 8 دول بينها مصر دون الإفصاح عن سبب ذلك.

وأشارت الصحيفة إلى أن الدول التي تم استدعاء السفراء منها هي مصر والسودان وبريطانيا وبلجيكا والمغرب والجزائر وأستراليا وكوبا.

ووصف مصدر وصفته الصحيفة بالمطلع إن عملية استدعاء سفيري لندن وبروكسل لدى السودان "غير متوقعة وغريبة".

وذكرت الصحيفة أنه إلى الآن لا معلومات عن سبب استدعاء السفراء من جانب أديس أبابا.

كما أشارت إلى أن استدعاء سفيري إثيوبيا في مصر والسودان يأتي تزامنا مع التطورات الأخيرة المتعلقة بسد النهضة الإثيوبي، حيث يلعبان دورا محوريا.

وتغيبت إثيوبيا عن جولة مفاوضات سد النهضة التي كانت مقررة في واشنطن نهاية الشهر الماضي، والتي كان من المفترض أن يتم التوقيع فيها على اتفاق تم التوصل إليه برعاية الولايات المتحدة الأمريكية والبنك الدولي.

وأبدت الولايات المتحدة الأمريكية، الثلاثاء، عن خيبة أملها بسبب تخلف إثيوبيا عن المشاركة في الاجتماعات الأخيرة حول سد النهضة والتي كان مقررا فيه التوقيع على اتفاق حول ملء وتشغل السد، في وقت انتقدت فيه أديس أبابا الموقف الأمريكي.

وأشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالموقف المصري والتوقيع بالأحرف الأولى على الاتفاق الشامل والعادل، بحسب بيان لرئاسة الجمهورية الثلاثاء أيضًا.

وعبّر وزير الخزانة الأمريكي ستيف منوتشين، آنذاك، عن "خيبة أمل" الولايات المتحدة لغياب إثيوبيا عن اجتماعات الأسبوع الماضي. كان منوتشين قد قال في بيان في أعقاب الاجتماعات إن ملء السد وتشغليه لا يجب أن يتم دون التوصل إلى اتفاق بين الدول الثلاث.