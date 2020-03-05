الجزائر تنفي تصنيع لقاح لكورونا: يستغرق وقتا طويلا لأنه "دائم التحول"

وكالات:

نفت وزارة الصحة والسكان الجزائرية تحضیر أي لقاح مضاد لفیروس كورونا الجديد "كوفيد 19"، مُشيرة إلى أن ذلك الأمر من شانه أن يستغرق وقتًا طويلًا نظرًا إلى التحول الدائم للفيروس.

وأكّدت مديرة مصلحة الأمراض المتنقلة بالوزارة الجزائرية سامیة حماد عدم اكتشاف أي لقاح مضاد لكورونا حتى الآن بسبب تحول الفیروس الدائم، وھو ما يجعل وضع لقاح خاص به يستغرق وقتا أكبر، حسبما أوردت صحيفة "البلاد" الجزائرية.

وقالت حماد إن "صنع لقاح مضاد لكورونا يجري تحت إشراف ومتابعة منظمة الصحة العالمیة وبموافقتھا".

جاء ذلك بعد ساعات من تصريحات مثيرة للجدل أطلقها عالم الجيوفيزياء الجزائري لوط بوناطيرو، زعم خلالها بأن "فريقًا طبيًا جزائريًا عراقيًا توصل إلى اكتشاف دواء للكورونا بعد أبحاث استمرت لنحو شهرين".

وسجّلت الجزائر إلى الآن 17 إصابة بالفيروس المُتفشي في العالم منذ أواخر ديسمبر الماضي.

وعالميًا، حصد الفيروس أرواح أكثر من 3200 من بين أكثر من 95 ألف إصابة، الغالبية العُظمى منها في الصين، حيث بدأت رحلة انتشاره في العالم من مدينة ووهان بمُقاطعة هوبي. وتعافى أكثر من 53 ألف من المُصابين.