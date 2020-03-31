أكثر الكلمات إنتشاراً

حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا فيروس كورونا تعليق الدراسة أسعار الذهب الطقس سد النهضة

الأعلى منذ تفشي الوباء.. تركيا تسجل 2704 إصابة مؤكدة بكورونا

07:23 م الثلاثاء 31 مارس 2020
الأعلى منذ تفشي الوباء.. تركيا تسجل 2704 إصابة مؤكدة بكورونا

تركيا

وكالات

أعلنت وزارة الصحة في تركيا، اليوم الثلاثاء، تسجيل 46 وفاة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ما يرفع الحصيلة الإجمالية إلى 214 حالة وفاة.

وأوضح وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجا، أنهم أجروا 15422 اختباراً خرجت منها 2704 نتيجة إيجابية، ما يرفع حصيلة الإصابات في البلاد بـ"كوفيد-19" إلى 13531 إصابة.

تركيا وزارة الصحة في تركيا فيروس كورونا

الخبر التالى:

حياة جديدة وسط الموت.. أم تضع مولودتها داخل فندق للحجر الصحي بالجزائر

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 656

    عدد المصابين

  • 150

    عدد المتعافين

  • 41

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 786607

    عدد المصابين

  • 165874

    عدد المتعافين

  • 37832

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الصحة: 54 إصابة جديدة بكورونا.. و5 حالات وفاة