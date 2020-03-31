الأعلى منذ تفشي الوباء.. تركيا تسجل 2704 إصابة مؤكدة بكورونا

وكالات

أعلنت وزارة الصحة في تركيا، اليوم الثلاثاء، تسجيل 46 وفاة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ما يرفع الحصيلة الإجمالية إلى 214 حالة وفاة.

وأوضح وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجا، أنهم أجروا 15422 اختباراً خرجت منها 2704 نتيجة إيجابية، ما يرفع حصيلة الإصابات في البلاد بـ"كوفيد-19" إلى 13531 إصابة.