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إصابة رئيس منشأة للعلاج من "كورونا" في روسيا بالفيروس

03:50 م الثلاثاء 31 مارس 2020
إصابة رئيس منشأة للعلاج من "كورونا" في روسيا بالفيروس

دميتري بيسكوف

موسكو- (د ب ا):

أُصيب دينس بروتسينكو، رئيس منشأة للعلاج من فيروس كورونا في مستشفى كوموناركا في العاصمة الروسية موسكو، بالوباء القاتل، حسبما أفادت تقارير إعلامية، الثلاثاء.

وكان بروتسينكو التقى بالرئيس الروسي فلادمير بوتين في المنشأة الأسبوع الماضي لمناقشة كيفية التعامل مع ارتفاع أعداد حالات الإصابة بالفيروس.

قال دميتري بيسكوف، المتحدث باسم بوتين اليوم إن الرئيس يخضع لفحص فيروس كورونا بصورة دورية وهو بصحة جيدة.

دميتري بيسكوف دينس بروتسينكو فيروس كورونا روسيا

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