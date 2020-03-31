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روسيا: غالبية الإصابات الجديدة بكورونا تم تسجيلها في العاصمة

12:42 م الثلاثاء 31 مارس 2020
روسيا: غالبية الإصابات الجديدة بكورونا تم تسجيلها في العاصمة

أرشيفية

موسكو- (أ ش أ):

أعلن مركز العمليات الروسي الخاص بمكافحة فيروس "كورونا" المستجد اليوم الثلاثاء تسجيل 8 وفيات و500 إصابة جديدة بالفيروس خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ، مشيرا إلى أن الحصيلة الإجمالية للمصابين في عموم روسيا ارتفعت إلى 2337 شخصا.

وذكر بيان للمركز الروسي ، أن معظم الإصابات الجديدة تم تسجيلها في العاصمة (موسكو ) 387 حالة وبطرسبورج : 48 حالة، وتسجيل حالات جديدة في 22 منطقة أخرى في مختلف أنحاء روسيا ، وأن عدد الوفيات بلغ 17 حالة.

وأشار البيان إلى تماثل 55 مريضا : ، 42 منهم في العاصمة (موسكو) للشفاء ؛ ما رفع إجمالي عدد المتعافين إلى 121 شخصا.

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فيروس كورونا موسكو روسيا

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