طائرات اف 16عراقية تقصف أهدافا لتنظيم داعش
11:34 ص الثلاثاء 31 مارس 2020
بغداد- (د ب أ ):
أفادت قيادة العمليات المشتركة العراقية اليوم الثلاثاء بأن طائرات اف 16 عراقية قصفت أهدافاً لتنظيم داعش في محافظة صلاح الدين، 170 كم شمالي بغداد.
وقالت العمليات المشتركة، في بيان صحفي اليوم، إن "طائرات القوة الجوية العراقية اف 16 دمرت أهدافا لداعش الارهابي في قاطع عمليات صلاح الدين وقتلت من فيه".
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