أكثر الكلمات إنتشاراً

حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا فيروس كورونا تعليق الدراسة أسعار الذهب الطقس سد النهضة

ارتفاع عدد المتعافين من كورونا في موسكو إلى 70 شخصا

10:56 ص الثلاثاء 31 مارس 2020
ارتفاع عدد المتعافين من كورونا في موسكو إلى 70 شخصا

اجراءات وقائية ضد فيروس كورونا

موسكو - (د ب أ):

ذكر تقرير إخباري، اليوم الثلاثاء، أن هناك 42 شخصا تماثلوا للشفاء بعد إصابتهم بفيروس كورونا المستجد في موسكو، وقد سُمح لهم بالخروج من مستشفيات العاصمة الروسية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين إلى 70 حالة.

ونقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية عن أناستاسيا راكوفا، نائبة عمدة مدينة موسكو للتنمية الاجتماعية، قولها للصحفيين، إن هناك 42 حالة تعافت من فيروس كورونا، مضيفة: "من الجيد أن نرى أن عدد الأشخاص الذين يتماثلون للشفاء في تزايد. وآمل أن تدعم الإجراءات الجديدة هذا الاتجاه الإيجابي، حيث سيتباطأ نمو عدد المرضى، وسيرتفع عدد الأشخاص الذين يتماثلون للشفاء".

وكان مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا في روسيا أعلن أمس أن نظام العزل الصحي سيستمر في موسكو حتى 14 من نيسان/إبريل المقبل.

من ناحية أخرى، أعلنت السلطات الصحية الروسية مساء أمس الاثنين، تسجيل أربع حالات وفاة جديدة في البلاد جراء الاصابة بفيروس كورونا، مشيرة إلى أن جميع الحالات تم رصدها في موسكو.

ونقلت شبكة "روسيا اليوم" للانباء عن مركز العمليات الخاص بمكافحة فيروس كورونا في العاصمة الروسية، إعلانه "وفاة أربعة مصابين في موسكو، سجلت لديهم إصابات بالالتهاب الرئوي"، مشيرا إلى أنهم تتراوح أعمارهم بين 76 و88 عاما، وأنهم جميعا عانوا من أمراض مزمنة وخاصة أمراض القلب والأوعية.

وارتفعت حصيلة الوفيات جراء كورونا في روسيا إلى 13 حالة، فيما سجلت 1836 إصابة بالمرض.

فيروس كورونا روسيا مكافحة فيروس كورونا

الخبر التالى:

الرئيس الجزائري ينعى جراحا شهيرا كان في الخط الأول بمواجهة كورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 656

    عدد المصابين

  • 150

    عدد المتعافين

  • 41

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 786607

    عدد المصابين

  • 165874

    عدد المتعافين

  • 37832

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:غدًا.. بدء صرف معاشات شهر أبريل بنظامها الجديد