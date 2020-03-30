‏ترامب: نُخضع أكثر من ألف شخص لاختبار عقار لعلاج مصابي كورونا

وكالات:

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن الأيام الثلاثين المقبلة ستكون مهمة جدا وحاسمة في المعركة مع فيروس كورونا.

‏وأكد في المؤتمر الصحفي اليومي لخلية الأزمة الأمريكية المعنية بمكافحة كورونا، أن أكثر من ألف شخص يخضعون لاختبار عقار كلوروكين لعلاج مصابي كورونا.

وأشار إلى أن بلاده ستتغلب على فيروس كورونا المستجد ويتنال منه قريبا.

وأضاف أنه تم إجراء اختبارات تشخيص ‎كورونا على نحو مليون أمريكي.

وتابع ترامب ‎"اتباع الإرشادات الطبية سينقذ أرواح الأمريكيين".

‎ ‏وأضاف "كل أسرة قادرة على وقف انتشار الفيروس".

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