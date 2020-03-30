بوتين: تمكنا من تفادي زيادة كبيرة في عدد الإصابات بكورونا الأسبوع الماضي
04:00 م الإثنين 30 مارس 2020
وكالات:
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن التدابير المتخذة لمواجهة فيروس كورونا المتحور في البلاد، أتاحت استغلال الوقت ومنعت حدوث زيادة كبيرة في عدد الإصابات بالعدوى الأسبوع الماضي.
وأوعز بوتين بزيادة مراكز تشخيص فيروس كورونا المستجد في الأقاليم الروسية، وفق ما نقلته تقارير إعلامية روسية.
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