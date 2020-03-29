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الأعلى منذ تفشي الوباء.. تركيا تسجل 1815 إصابة مؤكدة بكورونا

06:26 م الأحد 29 مارس 2020
الأعلى منذ تفشي الوباء.. تركيا تسجل 1815 إصابة مؤكدة بكورونا

فيروس كورونا

وكالات

أعلنت وزارة الصحة التركية، اليوم الأحد، تسجيل 1815 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المتحور (كوفيد-19) في أكبر حصيلة يومية منذ تفشي الوباء، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 9217 حالة، حسبما ذكرت وكالة الأناضول التركية.

وسجلت الصحة التركية، 23 حالة وفاة جديدة اليوم، جراء فيروس كورونا المتحور، ليصل إجمالي الوفيات بالوباء القاتل إلى 131 شخصًا.

فيروس كورونا وزارة الصحة التركية تركيا

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