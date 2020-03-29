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إيران تسجل 123 وفاة و2901 إصابة في 24 ساعة

12:10 م الأحد 29 مارس 2020
إيران تسجل 123 وفاة و2901 إصابة في 24 ساعة

وزارة الصحة الإيرانية

طهران - (د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الأحد، ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في البلاد إلى 2640 حالة، وذلك بعد تسجيل 123 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وصرح المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور بأن عدد الإصابات ارتفع إلى 38 ألفا و 309 حالات بعد تسجيل 2901 حالة إصابة جديدة.

وكشف أن 3467 من المصابين في وضع حرج.

كما أعلن أن 12 ألفا و391 شخصا من المصابين قد تعافوا بالفعل، وفقا لما نقلته عنه وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا).

وزارة الصحة الإيرانية إيران فيروس كورونا

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