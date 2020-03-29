ارتفاع المتعافين من كورونا في الكويت إلى 67 حالة

الكويت- (د ب أ):

أعلن وزیر الصحة الكویتي الشیخ الدكتور باسل الصباح، الأحد، شفاء ثلاث حالات جدیدة من المصابین بفیروس كورونا المستجد ، لیرتفع اجمالي المتعافين من الفيروس في البلاد إلى 67 حالة.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، الأحد، عن الصباح قوله إن التحالیل والفحوص المخبریة والإشعاعیة أثبتت شفاء ھذه الحالات من الفیروس.

وأضاف أنه سیتم نقل ھذه الحالات إلى الجناح التأهیلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابین بالفیروس تمهیدا لخروجها من المستشفى خلال الیومین المقبلین.