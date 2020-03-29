ارتفاع المتعافين من كورونا في الكويت إلى 67 حالة
الكويت- (د ب أ):
أعلن وزیر الصحة الكویتي الشیخ الدكتور باسل الصباح، الأحد، شفاء ثلاث حالات جدیدة من المصابین بفیروس كورونا المستجد ، لیرتفع اجمالي المتعافين من الفيروس في البلاد إلى 67 حالة.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، الأحد، عن الصباح قوله إن التحالیل والفحوص المخبریة والإشعاعیة أثبتت شفاء ھذه الحالات من الفیروس.
وأضاف أنه سیتم نقل ھذه الحالات إلى الجناح التأهیلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابین بالفیروس تمهیدا لخروجها من المستشفى خلال الیومین المقبلین.
الخبر التالى:روسيا تسجل 4 وفيات جديدة و270 إصابة بـ"كورونا"
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
576
عدد المصابين
-
121
عدد المتعافين
-
36
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
642238
عدد المصابين
-
139540
عدد المتعافين
-
29908
عدد الوفيات
إعلان