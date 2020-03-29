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إسرائيل: ارتفاع إصابات كورونا إلى 3865

11:03 ص الأحد 29 مارس 2020
إسرائيل: ارتفاع إصابات كورونا إلى 3865

أرشيفية

تل أبيب- (د ب أ):
أعلنت وزارة الصحة الِإسرائيلية، الأحد، ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في إسرائيل إلى 3865 حالة.
وقالت الوزارة، في بيان، إنه تم تسجيل 246 حالة إصابة جديدة منذ الليلة الماضية.
وأوضح البيان، الذي نقلته صحيفة "جيروزاليم بوست"، أن من بين المرضى هناك 66 في حالة خطيرة.
وأشارت الصحيفة إلى أن من بين الأسباب التي تؤدي إلى ارتفاع عدد حالات الإصابة المسجلة هو التوسع في إجراء الفحصوات.
وكانت إسرائيل سجلت 12 حالة وفاة بالفيروس.

فيروس كورونا وزارة الصحة الِإسرائيلية تل أبيب

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