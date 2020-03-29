إصابة عسكريين اثنين في كوريا الجنوبية مرة أخرى بعد شفائهما من كورونا

سول - (أ ش أ):

أعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية اليوم الأحد الإبلاغ عن إصابة عسكريين اثنين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بعد الإعلان عن شفائهما من المرض بشكل تام.

ووفقا للوزارة - حسبما نقلت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية - فإنه جرى تأكيد إصابة ضابط جيش في قاعدة (يونجين) العسكرية، التي تقع على بعد 50 كيلومترا جنوب العاصمة سول، ومقاول تابع للقوات الجوية في مدينة دايجو بجنوب شرق البلاد أثناء خضوعهما للحجر الصحي الوقائي بعد مغادرتهما المستشفى.

وقد جرى الإعلان عن شفائهما التام من الفيروس في 20 من الشهر الجاري. ويخضع كلاهما للحجر الصحي في المستشفى منذ الجمعة الماضية، وفقا للوزارة.

كما أعلت القوات المسلحة في كوريا الجنوبية عن 39 حالة إصابة في سكناتها العسكرية، بما يشمل 30 حالة شفيت تماما من الإصابة.

ويخضع حاليا 1,920 شخص في الخدمة للحجر الصحي في سكناتهم كتدبير احترازي. من بينهم بلغ عدد من ظهرت عليهم أعراض الإصابة أو تواصلوا مع مرضى مؤكدين 180 شخصا. في حين زار الباقون مدينة دايجو الجنوبية الشرقية أو مقاطعة كيونج سانج الشمالية أو دولة أجنبية متضررة من الفيروس.