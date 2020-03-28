الاتحاد الأوروبي يمنح تونس 250 مليون يورو لمجابهة تداعيات كورونا

تونس - (د ب أ):

أعلنت تونس اليوم السبت، عن تلقي مساعدات من الاتحاد الاوروبي في شكل هبات بقيمة 250 مليون يورو للمساعدة في جهود مكافحة آثار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وستخصص هذه التمويلات بحسب ما ذكرت وزارة الخارجية، للحد من التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للأزمة الصحية المرتبطة بالفيروس المتفشي في أنحاء العالم.

ونقلت الخارجية عن المفوض الأوروبي المكلف بسياسة الجوار ومفاوضات التوسع أوليفر فارليي قوله إن الجانب الأوروبي سيضاعف إلى ثلاث مرات حجم الدعم المقدم إلى تونس في إطار مشروع "صحتي" لدعم قطاع الصحة في تونس من 20 مليون يورو إلى 60 مليون أورو ليغطي كامل ولايات الجمهورية عوضا عن 13 ولاية.