ارتفاع الوفيات بفيروس كورونا في لبنان إلى 8 حالات

ارتفاع الوفيات بفيروس كورونا في لبنان

بيروت - (د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم السبت، تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد ،ليرتفع إجمالي الوفيات إلى ثماني حالات.

وقالت الوزارة ، في بيان صحفي حسبما أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" اليوم، إن الوفاة لمريض يعاني من أمراض مزمنة في العقد الثامن من العمر.

وأشارت إلى تسجيل 21 إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالي الاصابات المؤكدة في البلاد إلى 412 حالة .

وأكدت الوزارة " على تطبيق جميع الإجراءات الوقائية، بخاصة التزام الحجر المنزلي التام الذي أضحى مسؤولية أخلاقية فردية ومجتمعية واجبة على كل مواطن، وأن أي تهاون بتطبيقها سيعرض صاحبها للملاحقة القانونية والجزائية".

وبقوم الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي والأمن العام بتسيير دوريات وتنفيذ انتشار على الطرقات الداخلية في مختلف المناطق اللبنانية بهدف تطبيق مقررات مجلس الوزراء القاضية بالتزام جميع المواطنين حالة التعبئة العامة والبقاء في منازلهم وعدم الخروج منها إلا للضرورة القصوى.