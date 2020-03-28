بالشموع.. نمساويون يُصلون عند "عمود الطاعون" لرد بلاء كورونا (فيديو)
وكالات:
تجمهر عدد من سكان مدينة فيينا النمساوية عند "عمود الطاعون"، الذي تم تشييده عام 1679 بعد وباء الطاعون، للصلاة من أجل الخلاص من وباء "كوفيد 19" المُستشري في جميع أنحاء العالم، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" بالعربية.
و"عمود الطاعون" نُصب تذكاري على شكل ثُلاثي يقع في شارع جرابين في مدينة فيينا بالنمسا، ويُعد واحدا من القطع الفنية والنحنية البارزة في المدينة.
كان وباء "الطاعون العظيم" أودى في أواخر القرن السابع عشر بحياة حوالي 80 ألف شخص، ولم يعرف الطب حينها كيفية التعامل مع المرض، ولم يكن بوسع الناس سوى الصلاة وطلب الشفاء.
يأتي ذلك فيما حصد فيروس كورونا المُستجد أرواح 58 شخصًا من إجمالي أكثر من 7 آلاف في النمسا وحدها، منذ تسجيل أول إصابة في البلاد في 24 فبراير الماضي.
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