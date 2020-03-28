الصين تسجل فائضا بقيمة 3ر141 مليار دولار في الحساب الجاري لـ2019

بكين (د ب أ)

أفاد تقرير إخباري بأن الصين قد سجلت فائضا في الحساب الجاري بقيمة 3ر141 مليار دولار أمريكي العام الماضي.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) اليوم السبت عن تقرير لمصلحة الدولة للنقد الأجنبي، منظم النقد الأجنبي في الصين، أن هذه القراءة تعادل 1 في المئة من إجمالي الناتج المحلي للبلاد.

كما سجل حساب رأس المال والحساب المالي في الصين فائضا قيمته 7ر56 مليار دولار في 2019، بحسب التقرير.

وبنهاية عام 2019، بلغ صافي الأصول المالية الخارجية للصين 12ر2 تريليون دولار.

ويسجل الحساب الجاري معاملات أي دولة مع باقي دول العالم، وخاصة صافي تجارتها في السلع والخدمات، وصافي أرباحها من الاستثمارات عبر الحدود، وصافي المدفوعات التي يتم تحويلها على مدار فترة محددة من الوقت، سنوية أو ربع سنوية على سبيل المثال. أما حساب رأس المال فهو يقيس المعاملات المالية للدولة، التي لا تؤثر على دخلها أو إنتاجها أو مدخراتها.