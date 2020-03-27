تركيا.. ارتفاع الوفيات إلى 92 والحكومة تغلق المنتزهات والسواحل

وكالات:

أعلنت السلطات التركية، ارتفاع إجمالي الوفيات جراء فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، إلى 92 حالة، بعد تسجيل 17 اليوم.

وأمرت الحكومة التركية، وفقًا لشبكة "سكاي نيوز عربية"، إغلاق االمنتزهات والسواحل يومي السبت والأحد المقبلين.



أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، اليوم الجمعة، عن عزل 12 قرية وبلدة بشكل كامل بسبب فيروس كورونا، يأتي ذلك فيما أعلنت السلطات عن غلق جميع أماكن التنزه والسواحل يومي السبت والأحد المقبلين.



وكان مسؤول محلي قد أعلن أنه جرى عزل بلدة وأربع قرى في إقليم ريزا التركي المطل على البحر الأسود بسبب تفشي فيروس كورونا، وذلك في أول إغلاق من نوعه في البلاد منذ بداية تفشي المرض قبل أسبوعين.



وقال علاء الدين سيردار رئيس بلدية كانديرلي في مقابلة مع محطة (تي.آر.تي خبر) التركية الحكومية إن العزل إجراء احترازي لمنع انتشار المرض أكثر بعد وفاة مريض في البلدة أمس الخميس جراء إصابته بالفيروس.