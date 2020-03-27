وزير الصحة البريطاني يؤكد إصابته بكورونا

وكالات:

قال وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، إنه مصاب بفيروس كورونا المستجد، ويخضع للعزل حاليا.

وكتب في تغريدات عبر تويتر: "أجريت اختبار الكشف عن الفيروس، والنتيجة كانت إيجابية، اخضع الآن للعزل الذاتي، وسوف أعمل من المنزل".

ويأتي ذلك، بعد إعلان رئيس الحكومة البريطانية قبل قليل إصابته بالفيروس المتحور، وتأكيده أن بلاده قادرة على الخروج من هذه الأزمة بالالتزام بالتدابير الاحترازية وبقاء المواطنين في المنازل.