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رئيس الوزراء البريطاني يُعلن إصابته بكورونا

01:26 م الجمعة 27 مارس 2020
رئيس الوزراء البريطاني يُعلن إصابته بكورونا

رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون

وكالات:

أعلن رئيس الحكومة البريطانية بوريس جونسون إصابته بفيروس كورونا المتحور الذي يسبب مرض (كوفيد-19)، حسبما نقلت وسائل إعلام بريطانية منها (بي بي سي).

وقال جونسون على حسابه في "تويتر" إن الفحص الذي خضع له في مقر الحكومة أثبت وجود أعراض متوسطة بكورونا، وقال إنه سيخضع للعزل الذاتي.

وأكد جونسون أنه سيواصل مباشرة عمله رغم إصابته.

بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني فيروس كورونا

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