وفاة حامد القروي الوزير الأول الأسبق في تونس
وكالات:
توفى فجر اليوم الجمعة الوزير الأول التونسي الأسبق، حامد القروي، عن عمر ناهز 93 سنة.
وشغل القروي مناصب سياسية عديدة أهمها منصب الوزير الأول (1989-1999)، كما تولى قبلها منصب وزير الرياضة (1986-1987)، بعد أن كان نائبا في البرلمان عن دائرة سوسة ورئيسا للبرلمان من سنة 1983 إلى سنة 1986.
وكان حامد القروي من أبرز قادة "الحزب الاشتراكي الدستوري" و"التجمع الدستوري الديمقراطي"، كما تولى رئاسة نادي النجم الرياضي الساحلي لعدة سنوات.
وأسس القروي "حزب الحركة الدستورية" في 2013، قبل أن يعتزل الحياة السياسة في مايو 2016.
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