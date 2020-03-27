أكثر الكلمات إنتشاراً

حظر التجوال حادث الإقليمي إحنا أقوى من كورونا عيد الأم فيروس كورونا تعليق الدراسة زيادة أجور الموظفين أسعار الذهب الطقس سد النهضة

وفاة حامد القروي الوزير الأول الأسبق في تونس

01:24 م الجمعة 27 مارس 2020
وفاة حامد القروي الوزير الأول الأسبق في تونس

حامد القروي الوزير الأول الأسبق في تونس

وكالات:

توفى فجر اليوم الجمعة الوزير الأول التونسي الأسبق، حامد القروي، عن عمر ناهز 93 سنة.

وشغل القروي مناصب سياسية عديدة أهمها منصب الوزير الأول (1989-1999)، كما تولى قبلها منصب وزير الرياضة (1986-1987)، بعد أن كان نائبا في البرلمان عن دائرة سوسة ورئيسا للبرلمان من سنة 1983 إلى سنة 1986.

وكان حامد القروي من أبرز قادة "الحزب الاشتراكي الدستوري" و"التجمع الدستوري الديمقراطي"، كما تولى رئاسة نادي النجم الرياضي الساحلي لعدة سنوات.

وأسس القروي "حزب الحركة الدستورية" في 2013، قبل أن يعتزل الحياة السياسة في مايو 2016.

تونس حامد القروي

الخبر التالى:

رئيس الوزراء البريطاني يُعلن إصابته بكورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 495

    عدد المصابين

  • 102

    عدد المتعافين

  • 24

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 536617

    عدد المصابين

  • 124408

    عدد المتعافين

  • 24118

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يُعلن إصابته بكورونا