علاج ركاب مصابين بكورونا على متن سفينة ألمانية في أستراليا

كانبرا - (د ب أ):

قال مسؤولون إن تسعة أشخاص تأكدت إصابتهم، أو يشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا، ضمن ركاب سفينة سياحية ألمانية ترسو على الساحل الغربي لأستراليا يتلقون العلاج في البلاد.

ولا يزال هناك مئات آخرون على متن السفينة، ومن المقرر أن يتم إجلاؤهم إلى ألمانيا في غضون أيام عبر رحلات طيران عارض.

ويوجد على متن السفينة "ارتانيا" المملوكة لألمانيا، طاقم من 500 فرد وركاب يبلغ عددهم 832 شخصا، معظمهم ألمان.

وترسو السفينة حاليا على ساحل منطقة "فريمانتل"، غربي أستراليا.

وأصيب بكورونا خمسة ركاب واثنان من أفراد الطاقم, كما يشتبه في إصابة شخصين آخرين على متن السفينة، وقد جرى عزلهم على متن السفينة.

وذكر رئيس وزراء "أستراليا الغربية"، مارك ماجوان اليوم الجمعة أنه سيتم نقل المرضى إلى مستشفى محلي للخضوع لتقييم مبدئي، ثم لحجر صحي في منشأة آمنة داخل أكاديمية للشرطة. وسيتم إعادتهم إلى بلادهم على متن طائرة فور تعافيهم.

وقال ماكجوان للصحفيين في بيرث إنه سيتم نقل الركاب الأصحاء وبعض أفراد الطاقم إلى ألمانيا على متن ثلاث طائرات مطلع الأسبوع المقبل.

وكان وزير المالية الأسترالي ماتياس كورمان قال في وقت سابق إن مئات الأشخاص الذين تقطعت بهم السبل على متن السفينة السياحية الألمانية سيجري نقلهم إلى ألمانيا عبر رحلات طيران عارض (تشارتر) خلال أيام.

وقال الوزير في حوار مع تلفزيون سكاي نيوز اليوم الجمعة: "خلال عطلة نهاية الأسبوع، سيجري إجلاء جميع الركاب تقريبا بثلاث طائرات للعودة إلى ألمانيا".

وقال كورمان إنه كان على اتصال منتظم بالسفير الألماني في كانبرا لبحث القضية.