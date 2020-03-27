الرئيس الصيني لترامب: الصين لم تتأخر في إخبار العالم بشيء حول كورونا
بكين- (بي بي سي):
قالت وسائل الإعلام الصينية إن الرئيس الصيني شي جينبينغ قد أجرى مكالمة هاتفية مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب قال فيها إن واشنطن وبكين يجب أن يتحدا في مواجهة فيروس كورونا المتحور (كوفيد-19).
وأصر جينبينغ على أن بلاده كانت دوماشفافة بشأن التفشي الأولي – وذلك ردا على اتهام ترامب للصين بأنها أخبرت العالم في وقت متأخر جدًا.
وقال الرئيس شي أيضاً إنه عرض دعم بلاده للولايات المتحدة ، مؤكدا أنه يأمل أن تتخذ واشنطن إجراءات لحماية صحة المواطنين الصينيين في الولايات المتحدة.
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