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مالطا تطلب من كبار السن والحوامل وذوى الأمراض المزمنة بالبقاء في منازلهم

10:21 م الخميس 26 مارس 2020
مالطا تطلب من كبار السن والحوامل وذوى الأمراض المزمنة بالبقاء في منازلهم

السلطات الصحية في مالطا

فاليتا -(د ب ا(

طلب وزير الصحة في مالطا كبار السن ممن تزيد أعمارهم على 65 عاما والنساء الحوامل والمصابين بأمراض مزمنة بالبقاء فى منازلهم اعتبارا من صباح يوم السبت المقبل، فى إطار القيود المشددة المفروضة لحماية المجموعات المعرضة للخطر من الإصابة بفيروس كورونا.

وقال وزير الصحة إن الأشخاص الذين صدرت أوامر ببقائهم في منازلهم، سوف يسمح لهم بالخروج فى حال كانت لديهم مواعيد طبية يتعين عليهم الحضور خلالها خارج المنزل.

وأشار إلى إلى ضرورة عزل أى شخص يعيش فى منزل مع آخرين في غرفة منفصلة.

وتعنى الإجراءات الجديدة بقاء أكثر من 118 ألف شخص، أكثر من واحد بين كل خمسة أشخاص في مالطا، بمنازلهم خلال عطلة نهاية الأسبوع.

كانت مالطا قد أغلقت المدارس والجامعات قبل أسبوعين، وبعد ذلك ألغت إقامة الفعاليات العامة وأغلقت المطاعم والبارات، مع إغلاق المتاجر غير الضرورية ومكاتب الخدمات اعتبارا من يوم الإثنين مع منع التجمعات التى تضم أكثر من خمسة أشخاص.

وأعلنت مالطا عن 134 حالة إصابة معروفة بفيروس كورونا حتى الان، مع عدم وجود وفيات.

مالطا كبار السن الحوامل الأمراض المزمنة

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