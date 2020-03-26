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نيويورك.. وفاة 100 حالة ليرتفع عدد الوفيات بالولاية إلى 385

06:19 م الخميس 26 مارس 2020
نيويورك.. وفاة 100 حالة ليرتفع عدد الوفيات بالولاية إلى 385

مواطنون من ولاية نيويورك

وكالات:

أفادت جامعة "جونز هوبكنز"، بارتفاع عدد الوفيات جراء كورونا في ولاية نيويورك، الأكثر تضررا بالفيروس، إلى ٣٨٥، بعد تسجيل ١٠٠ حالة جديدة اليوم، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية الحدث.

هذا وقال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الأربعاء، "نتابع التطورات في نيويورك باعتبارها البؤرة الرئيسية لوباء كورونا"، مشددًا على أن "نيويورك هي مشكلتنا الكبرى، وتنتظرها أسابيع صعبة"

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الرئيس الأمريكي، خلال مؤتمر صحفي عقده من البيت الأبيض، مع خلية الأزمة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد(كوفيد-19).

ولفت ترامب إلى أنهم يقومون ببناء مستشفيات ومراكز طبية جديدة في نيويورك، مشددًا على أن إدارته "تقوم بكل ما يمكنها لمساعدة نيويورك التي تعاني ظروفًا هي الأصعب الآن".

نيويورك دونالد ترامب وفيات كورونا فيروس كورونا

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