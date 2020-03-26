ارتفاع أعداد المصابين بكورونا في الجزائر إلى ٣٦٧ والوفيات إلى ٢٥

وكالات:

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، ارتفاع عدد المصابين بفيروس ‎كورونا المستجد "كوفيد ١٩" بالجزائر إلى 367 والوفيات إلى 25 حالة، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية.

هذا، وأعلنت اللجنة العلمية للتصدى لفيروس كورونا بالجزائر، الثلاثاء الماضي، أن الدواء الجديد الموجه لعلاج هذا الوباء يتم وصفه للحالات الخطيرة فقط.

وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية، أن الدواء الذى أعلن عنه عبد الرحمن بن بوزيد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، والموجه لعلاج فيروس كورونا، يتم وصفه للحالات الحادة فقط وداخل المستشفيات التى تتكفل بالمصابين، مشيرا إلى أن الدواء يستعمل في إطار التوصيات الدولية.

وأكد أن وصف هذا الدواء يخضع إلى مراقبة طبية صارمة من المختصين داخل المراكز الصحية التي تتكفل بالمصابين، مؤكدا أن أنجح وأفضل علاج لهذا الوباء الذى اجتاح العالم يبقى الالتزام بالإجراءات الوقائية.

وكان عبد الرحمن بن بوزيد وزير الصحة الجزائرى قد أعلن، أنه تقرر وضع حيز التنفيذ بروتوكول علاج جديد لفيروس (كورونا) أساسه دواء جديدا منتج محليا، يتم استخدامه لحالات الإصابة المؤكدة.