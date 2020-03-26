روسيا تطالب تويتر بحذف خبر كاذب حول حظر التجول في موسكو

وكالات:

طالبت هيئة الرقابة على الاتصالات الروسية "روس كوم نادزور" موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، بحذف خبر كاذب يفيد بـ"فرض حظر التجول في موسكو بسبب فيروس كورونا المستجد"، حسبما نقلت وكالة انترفاكس الإخبارية.

وقالت الهيئة إنها تلقت اليوم الخميس رسالة من النيابة العامة طالبت فيها بحذف "المعلومات الكاذبة التي نشرت على موقع "تويتر" وتزعم أن وزير الدفاع أمر بفرض حظر التجول في موسكو".

وأكدت "روس كوم نادزور" أنها وجهت بلاغا إلى إدارة "تويتر" بإزالة "المعلومات غير القانونية "، مضيفة أن موقع "فيسبوك" قد شطب "المعلومات غير الصحيحة ذات الأهمية الاجتماعية وتتعلق بعدد المصابين بفيروس كورونا في روسيا" التي نشرها سابقا، وذلك إثر تلقيه طلبا من الهيئة بهذا الخصوص أمس الأربعاء.

وكانت وزارة الدفاع الروسية نفت قبل أسبوع صحة المعلومات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن فرض حظر التجول في موسكو، مؤكدة أن الصورة التي قيل إنها نسخة عن نص قرار وزاري بحظر التجول، "تزوير مصدره إحدى الدول المجاورة".

وشددت الوزارة على أنه "لم يتم إصدار أي وثائق من هذا القبيل وبهذا المضمون والشكل".

ووفقا لآخر البيانات، فقد تم تسجيل 182 إصابة جديدة في روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ العدد الإجمالي للمصابين 840 شخصا، وعدد المتعافين من الفيروس 38.