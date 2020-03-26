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مجلس الشيوخ الأمريكي يقر خطة تحفيز اقتصادي بقيمة تريليوني دولار وسط أزمة كورونا

06:42 ص الخميس 26 مارس 2020
مجلس الشيوخ الأمريكي يقر خطة تحفيز اقتصادي بقيمة تريليوني دولار وسط أزمة كورونا

مجلس الشيوخ الأمريكي

واشنطن - (د ب أ):
أقر مجلس الشيوخ الأمريكي في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس خطة تحفيز للاقتصاد الأمريكي بقيمة تريليوني دولار بسبب تداعيات أزمة فيروس كورونا.

وتم إقرار الخطة بموافقة 90 عضوا دون رفض من جانب أي عضو بعد أيام من مفاوضات مكثفة بين الجمهوريين والديمقراطيين في مجلس الشيوخ.

ومن المقرر أن تحال الخطة إلى مجلس النواب للتصويت عليها هذا الأسبوع ثم التوقيع عليها من جانب الرئيس دونالد ترامب.

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