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الجزائر تعرض على موريتانيا مساعدتها في التصدي لكورونا

10:08 م الأربعاء 25 مارس 2020
الجزائر تعرض على موريتانيا مساعدتها في التصدي لكورونا

رئيس الجمهورية الجزائرية عبد المجيد تبون

الجزائر - (د ب أ)

قالت الرئاسة الجزائرية إن الرئيس عبد المجيد تبون، أجرى اتصالاً هاتفيًا، اليوم الأربعاء، مع من وصفته بـ"أخيه" محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، لـ"الاطمئنان على الوضعية الصحية في البلد الشقيق، على ضوء تفشي وباء كورونا فيروس في العالم".

واوضحت الرئاسة الجزائرية في بيان، أن الرئيس تبون أعرب خلال المكالمة الهاتفية عن "تضامن الجزائر، واستعدادها الدائم لمساعدة أشقائها الموريتانيين في السراء والضراء".

ونوهت إلى ان الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، عبر عن تأثره بمبادرة الرئيس تبون الأخوية، وتقديره لموقفه في هذه اللحظات الصعبة، كما طمأنه بأن الوضع متحكم فيه، وأن كل الإجراءات الاحتياطية اتخذت لمواجهة أي طارئ.

عبد المجيد تبون الرئاسة الجزائرية الجزائر موريتانيا فيروس كورونا

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