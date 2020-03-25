إسرائيل على موعد مع المزيد من القيود بعد اقتراب حالات الإصابة بكورونا إلى 2000

تل أبيب - (د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية الليلة الماضية ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في إسرائيل إلى 1930 حالة.

كما أعلنت الوزارة ارتفاع عدد الوفيات من جراء الفيروس إلى ثلاث حالات.

ووفقا للبيانات، التي نقلتها هيئة البث الإسرائيلية ، فإن 34 من المصابين في حالة خطيرة.

في غضون ذلك، وافقت حكومة تصريف الأعمال، برئاسة بنيامين نتنياهو، على فرض المزيد من القيود لمنع انتشار الفيروس.

وأوضحت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، على موقعها الإلكتروني، أن القيود الجديدة تدخل حيز التنفيذ صباح اليوم وتتضمن حظر حركة الإسرائيليين لما هو أبعد بأكثر من مئة متر عن منازلهم.