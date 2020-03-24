مسؤول إيطالي: وفيات كورونا قد تكون أربعة أضعاف العدد المعلن

روما - (د ب أ)

قال عمدة مدينة برجامو، وهي واحدة من أكثر المدن تضررا من أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد في إيطاليا، إن الإحصاءات الرسمية قد تعطي تقديرات أقل بكثير من العدد الواقعي للمتوفين بسبب الفيروس.

وأوضح جيوري جوري إنه تم تسجيل 112 حالة وفاة رسمية بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في مقاطعته أمس الاثنين، لكن إجمالي الوفيات في المنطقة كان أكثر من أربعة أضعاف هذا العدد.

وأضاف إن جميع الذين توفوا تقريبًا دون احتسابهم في إحصاءات الفيروس كانوا من كبار السن الذين تم تشخيص إصابتهم بالالتهاب الرئوي، وهو أحد الأعراض الشائعة لمرض كوفيد-19 .

وفي حديثه للصحفيين الأجانب عبر مؤتمر بتقنية الدوائر التليفزيونية المغلقة (الفيديو كونفرانس)، قال جوري إن تقييمه "غير العلمي" يعطي مقياساً أكثر نموذجية لحجم المأساة التي نمر بها هنا.