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الصحة الكويتية: شفاء 9 حالات جديدة من مصابي كورونا

09:02 ص الثلاثاء 24 مارس 2020
الصحة الكويتية: شفاء 9 حالات جديدة من مصابي كورونا

فيروس كورونا

الكويت- (أ ش أ):

أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، شفاء 9 حالات جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) هم مواطنون كويتيون، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 39 حالة.

وقال الشيخ باسل الصباح - في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، إن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية، أثبتت شفاء هذه الحالات التسعة من الفيروس، موضحًا أنه سيتم نقل هذه الحالات إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس، تمهيدا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.

وكانت وزارة الصحة الكويتية، قد أعلنت أمس الاثنين، تسجيل حالة إصابة واحدة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، لمواطنة كويتية مرتبطة بالسفر إلى الإمارات، ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 189 حالة حتى يوم أمس.

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فيروس كورونا الكويت وزارة الصحة الكويتية

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