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الولايات المتحدة تسجل أكثر من 100 وفاة خلال 24 ساعة

08:42 م الأحد 22 مارس 2020
الولايات المتحدة تسجل أكثر من 100 وفاة خلال 24 ساعة

العالم يواجه فيروس كورونا

وكالات:

أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، أن الولايات المتحدة سجلت أكثر من 100 وفاة خلال 24 ساعة، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "سكاي نيوز عربية".

أمرت عدة ولايات أمريكية بتنفيذ إغلاق شبه تام داخل أراضيها، بينما من المقرر في وقت قريب وضع واحد من كل خمسة أمريكيين تحت نظام "الزم بيتك".

وانضمت كونيتيكت ونيو جيرسي الجمعة إلى إيلينوي وكاليفورنيا في الطلب من السكان البقاء في المنزل من أجل محاربة فيروس كورونا.

وطلبت ولاية نيويورك من المؤسسات التجارية غير الأساسية الإقفال.

وقد أودى الفيروس بحياة نحو 230 شخصا في الولايات المتحدة، بينما أصاب أكثر من 18500 شخصاً.

وحول العالم، تبيّن أن نتيجة فحص أمراض الجهاز التنفسي لأكثر من 275 ألف مريض جاءت إيجابية، وقد توفي أكثر من 11 ألف شخص.

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