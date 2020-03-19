ارتفاع عدد حالات الوفاة بـ كورونا في إسبانيا إلى 767 حالة

ارتفاع عدد حالات الوفاة بـ كورونا في إسبانيا إلى 7

مدريد- (د ب ا):

أعلنت وزارة الصحة الإسبانية اليوم الخميس ارتفاع حالات الوفاة بفيروس كوروناالمتحور بنسبة 28% خلال 24 ساعة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن الوزارة القول إن عدد حالات الوفاة بفيروس كورونا ارتفعت إلى 767 حالة.

وأضافت الوزارة أن عدد الحالات المصابة بالفيروس ارتفع من 13716 حالة إلى 17147 حالة.