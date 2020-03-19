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الصين: ووهان بدون إصابات بكورونا بعد شهرين من الإغلاق

03:48 ص الخميس 19 مارس 2020
الصين: ووهان بدون إصابات بكورونا بعد شهرين من الإغلاق

أرشيفية

بكين - (د ب أ):

أعلنت الصين صباح اليوم الخميس تسجيل 8 حالات وفاة إضافية بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية ، لترتفع الحصيلة إلى 3245 حالة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن السلطات الصحية أن جميع الوفيات حدثت في مقاطعة هوبي.

وأضافت أنه تم خلال هذه الفترة أيضا تسجيل 34 حالة إصابة ، جميعها من الخارج ، لتصل حصيلة الإصابات 80928 حالة.

وأشارت بلومبرج إلى أنه لم تسجل أي إصابات خلال يوم أمس في مدينة ووهان ، بؤرة انتشار الفيروس ، بعد شهرين تقريبا من إغلاق المدينة.

وأضافت الوكالة أن 819 شخصا تماثلوا للشفاء وغادروا المستشفى ليصل إجمالي المتعافين 70420 حالة.

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