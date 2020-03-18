بنجلاديش تسجل أول حالة وفاة بفيروس كورونا

دكا - (د ب ا):

أعلن مسؤول في بنجلاديش اليوم الأربعاء تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا وأربع حالات إصابة أخرى، ليرتفع بذلك عدد الحالات المصابة إلى 14 حالة.

وقالت ميرجادي سابرينا فلورا المتحدثة باسم معهد مكافحة الأمراض المعدية والسيطرة على الأمراض والبحوث إن مريضا/ 70 عاما/ كان يعاني من ظروف مرضية مثل السكرى وارتفاع ضغط الدم وخلل في وظائف الكلى.

وأضافت أنه يعتقد أن شخصا من أقارب المريض عاد مؤخرا من الولايات المتحدة الأمريكية وهو من نقل له العدوى.

وأوضحت المتحدثة أن أربعة أشخاص آخرين أصيبوا بالفيروس، ليبلغ ذلك إجمالي عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا في بنجلاديش 14 حالة، يتلقون العلاج في مستشفى متخصصة في دكا.

وأشارت المتحدثة إلى أن ثلاث من بين الحالات الأربعة المصابة الجديدة تعود لأشخاص عادوا مؤخرا من الخارج، والحالة الرابعة لسيدة بأسرة أحد الأشخاص العادين من الخارج.