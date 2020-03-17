الصين تسمح رسميا ببدء الاختبارات السريرية لأول لقاح ضد كوورنا
01:55 م الثلاثاء 17 مارس 2020
وكالات:
أعطت السلطات الصينية السماح رسميًا ببدء الاختبارات السريرية لأول لقاح تم تركيبه في البلاد ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
وذكر التلفزيون المركزي الصيني، اليوم الثلاثاء: "حصل فريق من الباحثين بقيادة الأكاديمي تشين واي، في الساعة 20:18 بالتوقيت المحلي، على سماح ببدء الاختبارات السريرية".
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