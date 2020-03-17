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الصين تسمح رسميا ببدء الاختبارات السريرية لأول لقاح ضد كوورنا

01:55 م الثلاثاء 17 مارس 2020
الصين تسمح رسميا ببدء الاختبارات السريرية لأول لقاح ضد كوورنا

أرشيفية

وكالات:

أعطت السلطات الصينية السماح رسميًا ببدء الاختبارات السريرية لأول لقاح تم تركيبه في البلاد ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وذكر التلفزيون المركزي الصيني، اليوم الثلاثاء: "حصل فريق من الباحثين بقيادة الأكاديمي تشين واي، في الساعة 20:18 بالتوقيت المحلي، على سماح ببدء الاختبارات السريرية".

السلطات الصينية الصين فيروس كورونا

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