قطر تغلق المساجد وتوقف صلوات الجماعة للحد من خطر كورونا

وكالات

وجهت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في قطر، مساء اليوم الاثنين، بإغلاق المساجد وإيقاف صلوات الجماعة بفروضها الخمسة وصلاة الجمعة، اعتبارًا من صلاة الظهر غدًا الثلاثاء إلى حين توفر شرط الأمان والطمأنينة للمصلين، في إطار تعزيز الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) حسبما ذكرت وكالة الأنباء القطرة "قنا".

وأوضحت الوزارة، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية توضح أنه سيتم استمرار رفع الآذان للصلاة في جميع مساجد الدولة، فيما ستبقى الوزارة على تواصل مع الجهات المختصة لإعادة فتح المساجد فور انتفاء خطر انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19).