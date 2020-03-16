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قطر تغلق المساجد وتوقف صلوات الجماعة للحد من خطر كورونا

11:56 م الإثنين 16 مارس 2020
قطر تغلق المساجد وتوقف صلوات الجماعة للحد من خطر كورونا

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في قطر

وكالات

وجهت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في قطر، مساء اليوم الاثنين، بإغلاق المساجد وإيقاف صلوات الجماعة بفروضها الخمسة وصلاة الجمعة، اعتبارًا من صلاة الظهر غدًا الثلاثاء إلى حين توفر شرط الأمان والطمأنينة للمصلين، في إطار تعزيز الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) حسبما ذكرت وكالة الأنباء القطرة "قنا".

وأوضحت الوزارة، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية توضح أنه سيتم استمرار رفع الآذان للصلاة في جميع مساجد الدولة، فيما ستبقى الوزارة على تواصل مع الجهات المختصة لإعادة فتح المساجد فور انتفاء خطر انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19).

قطر إغلاق المساجد صلوات الجماعة الإجراءات الوقائية فيروس كورونا

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