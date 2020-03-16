الصومال تعلن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا
04:05 م الإثنين 16 مارس 2020
مقديشو - (د ب أ):
أعلنت وزيرة الصحة الصومالية اليوم الاثنين تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا.
ونقلت وكالة الأنباء الصومالية (صونا) عنها القول إن الحالة لمواطن صومالي قادم من خارج البلاد.
وأشارت إلى أن الحالة معزولة حاليا في مكان مخصص، ويجري التعامل معها وتقديم الخدمة الصحية وفق الإجراءات الصحية المعتمدة.
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