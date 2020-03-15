قطر توقف وسائل المواصلات والنقل العام بسبب تفشي كورونا



وكالات

أعلن المتحدث الرسمي للجنة العليا لإدارة الأزمات في قطر، اليوم الأحد، إيقاف جميع الرحلات القادمة إلى الدوحة اعتبارًا من الأربعاء القادم الموافق 18 مارس الجاري، على أن يستثني من ذلك رحلات الشحن الجوي ورحلات الترانزيت.

كما أعلن، وقف جميع وسائل المواصلات والنقل العامة بسبب تفشي فيروس كورونا المتحور (كوفيد-19).

من جانبها، أعلنت وزارة الصحة العامة القطرية، عبر موقعها الإلكتروني، عن تسجيل 64 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المتحور (كوفيد-19).

وأوضحت الوزارة القطرية، أنه بذلك ارتفع أعداد الإصابات في قطر بالفيروس التاجي، إلى 401 حالة إصابة.