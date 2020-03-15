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قطر توقف وسائل المواصلات والنقل العام بسبب تفشي كورونا

07:36 م الأحد 15 مارس 2020
قطر توقف وسائل المواصلات والنقل العام بسبب تفشي كورونا

قطر توقف وسائل المواصلات والنقل العام


وكالات

أعلن المتحدث الرسمي للجنة العليا لإدارة الأزمات في قطر، اليوم الأحد، إيقاف جميع الرحلات القادمة إلى الدوحة اعتبارًا من الأربعاء القادم الموافق 18 مارس الجاري، على أن يستثني من ذلك رحلات الشحن الجوي ورحلات الترانزيت.

كما أعلن، وقف جميع وسائل المواصلات والنقل العامة بسبب تفشي فيروس كورونا المتحور (كوفيد-19).

من جانبها، أعلنت وزارة الصحة العامة القطرية، عبر موقعها الإلكتروني، عن تسجيل 64 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المتحور (كوفيد-19).

وأوضحت الوزارة القطرية، أنه بذلك ارتفع أعداد الإصابات في قطر بالفيروس التاجي، إلى 401 حالة إصابة.

قطر الدوحة وقف النقل العام منع المواصلات

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