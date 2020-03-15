رويترز: رئيس دولة الاحتلال سيطلب من منافس نتنياهو غدًا تشكيل حكومة

وكالات:

أفادت وكالة رويترز، بأن رئيس دولة الاحتلال الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، سيطلب غدًا الاثنين من بيني جانتس، منافس رئيس حكومة تسيير الأعمال بدولة الاحتلال بنيامين نتنياهو، محاولة تشكيل حكومة.

وذكر راديو الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، أن أغلبية من 61 نائبًا بالكنيست المؤلف من 120 عضوًا أوصوا بأن يتولى تحالف الوسط الإسرائيلي "أزرق أبيض" بزعامة رئيس الأركان الأسبق بيني جانتس تشكيل ائتلاف حكومي.

وقال القومي المتشدد، وصانع الملوك، وزير الدفاع السباق أفيجدور ليبرمان، زعيم حزب إسرائيل بيتنا العلماني اليوم الأحد، إنه قدم التوصية إلى الرئيس رؤوفين ريفلين.

ويأتي القرار من جانب ليبرمان، الذي فاز حزبه بسبعة مقاعد في انتخابات برلمانية ثالثة غير مسبوقة في الثاني من مارس الجاري ، بعد ساعات من تقديم كل الأعضاء الخمسة عشرة في القائمة المشتركة للأحزاب العربية بتزكية جانتس، الخصم الرئيسي لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

واستدعى ريفلين اليوم الأحد، جانتس ونتنياهو لاجتماع "عاجل" بمقره في مدينة القدس مساء اليوم الأحد، لبحث إمكانية تشكيل حكومة وحدة طارئة تضم حزب الليكود الحاكم بزعامة نتنياهو الذي فاز بـ 36 مقعدا وحزب أزرق أبيض بزعامة جانتس بـ 33 مقعدا.

وتظل إسرائيل بدون حكومة لأكثر من عام بعد ثلاث انتخابات غير حاسمة، لم يتمكن أي حزب من تحقيق أغلبية برلمانية.

ولم تسفر الانتخابات الأخيرة التي جرت في 2 مارس عن أغلبية حاسمة لا إلى كتلة نتنياهو اليمينية والأحزاب الدينية ولا إلى كتلة يسار الوسط بزعامة جانتس والأحزاب العربية.